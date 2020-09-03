Четверг, 3 Сентября 2020 12:20

АрмИнфо.Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян в рамках рабочего визита в Сюник встретился с губернатором области Унаном Погосян. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи стороны обсудили возможности развития действующих высокотехнологичных компаний в Сюнике.

Согласно сообщению, Аршакян и Погосян обсудили также проводимые работы по развитию инженерного образования в области, возможности создания Центра креативных технологий (ЦКТ) <ТУМО> в Сюнике, отметили необходимость основания технопарка с учетом инженерного потенциала области.

Отметим, что центр креативных технологий <ТУМО> изначально задумывался как центр внешкольного образования для подростков. Основателем Центра стал американский предприниматель армянского происхождения Сэм Симонян и Сильва Симонян. Строительство центра в Ереване началось в 2003 году, закончилось в 2009-2010 годах. Торжественное открытие центра состоялось 14 августа 2011 года. За первые 5 лет существования, в Центре прошли обучение более 10 тысяч человек. В 2016 году центр креативных технологий оказался на первом месте рейтинга инновационных школ мира, составленного французским журналом.