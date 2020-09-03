Четверг, 3 Сентября 2020 12:18

АрмИнфо.Из Баку продолжают звучать недовольства по поводу военно-технического сотрудничества Армении с другими государствами.

На этот раз азербайджанское высшее руководство выразило недовольство трехсторонним взаимодействием, которое сложилось между Арменией, Кипром и Грецией. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая верительные грамоты новоназначенного посла Греции в АР Николаоса Пиперигкоса отметил, что у Баку вызывает обеспокоенность военное сотрудничеством между Арменией, Грецией и Кипром.

В этой связи Алиев напомнил дипломату, что два года назад Европейский Союз и Азербайджан парафировали документ под названием "Приоритеты партнерства": "В нем Европейский Союз поддерживает территориальную целостность, суверенитет Азербайджана и неприкосновенность его признанных на международном уровне границ",- сказал азербайджанский лидер.

И отходя от темы разговора, он не преминул в очередной раз обвинить армянскую сторону в агрессии. "Словом, Армения - враг Азербайджана, и это было их решение. Безусловно, тесное военное сотрудничество Армении с любой страной вызывает обеспокоенность. Вы, наверное, в курсе нашей реакции на интенсивную поставку оружия из России в Армению сразу после провокации Армении на границе. Активные столкновения прекратились 16 июля, а начиная с 17 июля до вчерашнего дня, - вчера был последний рейс - из России в Армению через воздушное пространство прикаспийских государств осуществлялись многочисленные грузовые рейсы. Я говорю это не только вам. Мы подняли этот вопрос и перед нашими российскими партнерами: военное сотрудничество с Арменией вызывает у нас беспокойство, потому что это представляет значительную угрозу для Азербайджана, потому что, используя это оружие, они убивают наших военнослужащих, гражданских лиц", - рассказал Алиева о наболевшем.

Затем, вспомнив, что он ведет беседу с греческим, а не российским послом, президент Азербайджана, в частности, сказал: "Этот трехсторонний формат сотрудничества беспокоит нас. Конечно, каждая страна делает то, что считает правильным. Поэтому мы не стоим на позиции блокирования или предотвращения этого в той или иной форме. Однако, считаю, хорошо, чтобы вы услышали о беспокоящем нас вопросе от меня, и я объяснил, почему это произошло".