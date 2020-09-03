Четверг, 3 Сентября 2020 12:15

АрмИнфо. 21 машина скорой помощи, медицинское оборудование и медицинские принадлежности, приобретенные в рамках бюджетного финансирования, будут подарены областным здравоохранительным организациям Армении. Решение об этом принято на заседании правительства 3 сентября.

По словам заместителя министра здравоохранения РА Анаит Аванесян, решение исполнительного органа соответствует политике пропорционального развития регионов. С учетом же ситуациии, вызванной коронавирусом, вопрос улучшения материально-технической базы областных больниц машинами скорой помощи становится более чем очевидным.

Это позволит обеспечить доступность услуг скорой помощи для жителей областей, особенно для жителей дальних сельских населенных местностей. В этих целях были приобретены 21 машина скорой помощи марки <УАЗ>, которые оснащены всеми необходимым медицинским оборудованием и принадлежностями. Поскольку скорая помощь действует при различных медицинских центрах, то последние и станут получателями дара.

Замминистра также сообщила, что в рамках борьбы с COVID-19 в большом объеме приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, которые после инвентаризации и оценки потребностей также будут перераспределены между областными медицинскими учреждениями.