Четверг, 3 Сентября 2020 11:55

АрмИнфо.По данным на 11:00 3 сентября, в Армении выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 224 пациента.

В общей сложности, в республике был подтвержден 44271 случай коронавируса, выздоровели 38858 человек, скончались 887. За последние сутки болезнь унесла жизнь троих человек, двоим было по 70 лет, другому пациенту - 58; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. За минувший день были зафиксированы также два случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 271.

На данный момент фактическое лечение получают 4258 пациентов. В общей сложности, в республике был проведен 211281 тест на коронавирус (из них 1892 - за последние сутки).