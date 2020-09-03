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 Четверг, 3 Сентября 2020 11:54
Александр Аванесов

Армения продолжит совершенствовать систему электронного управления с привлечением новых механизмов

Армения продолжит совершенствовать систему электронного управления с привлечением новых механизмов

АрмИнфо. Армения продолжит совершенствовать систему электронного управления с привлечением новых механизмов. Об этом 3 сентября на заседании правительства заявил вице- премьер Тигран Авинян.

По его словам, согласно рейтингу электронного правительства ООН (e- Government Development Index, EGDI) за 2020 год, Армения из 192 стран заняла 68 место, улучшив свои позиции по сравнению с предыдущим годом на 19 пунктов. Более того, по показателю электронного участия

республика оказалась в одном ряду с ведущими государствами мира, имеющими самый высокий рейтинг. С совершенствованием системы

электронного управления, подчеркнул вице-премьер, правительство Армении ставит перед собой задачу еще большей вовлеченности граждан в процессы принятия решений. Уже задействован  еще один важный механизм

- <Электронная демократия и участие>. Благодаря новому механизму граждане получат возможность представлять свои предложения по

экономическим, политическим, социальным вопросам, высказывать замечания о деятельности государственных чиновников.

Отметим, что в рейтинге уровня развития электронного правительства ООН (E- Government Development Index), который содержится в исследованиях E- Government Survey, позиции стран распределяются на основе полученного ими общего индекса. Он, в свою очередь, складывается из трех подындексов, характеризующих состояние. Наилучший результат среди стран СНГ в  индексе продемонстрировал Казахстан, который расположился на 29 строчке рейтинга. Белоруссия заняла 40 место,  Украина - 69-е, Молдова - 79- е, Узбекистан - 87-е. Из стран постсоветского пространства у Казахстана - третий результат: выше расположились только Эстония, замкнувшая тройку лидеров, и уступившая первенство в рейтинге Дании и Южной Корее, и Литва, ставшая 20-й страной рейтинга. По уровню развития электронного правительства Россия опережает Китай, который занял 45 место в списке. 

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