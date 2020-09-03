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 Четверг, 3 Сентября 2020 11:53
Александр Аванесов

В Армении  будут проведены  трехмесячные воинские сборы резервистов

В Армении  будут проведены  трехмесячные воинские сборы резервистов

АрмИнфо.В Армении будут проведены трехмесячные воинские сборы резервистов. Соответствующее решение принято на заседании правительства РА 3 сентября.

Как отмечается в справке - обосновании проекта решения, тренировки пройдут с 15 сентября по 15 декабря, к ним будут привлечены 786 военнослужащих запаса, из них 524 рядовых, 82 прапорщика и 180 офицеров. Учения предусмотрены для усовершенствования военных навыков резервистов, их профессиональной переподготовки, а также подготовки офицеров запаса из числа прапорщиков, имеющих высшее образование.  С учетом того, что в последние годы ВС РА пополнились новым вооружением и военной техникой,  необходимо повысить профессиональную подготовку резервистов для эффективного обращения с этим вооружением и техникой.  Кроме того, в Вооруженных Силах необходимо иметь боеспособные силы, которые в случае необходимости могут быть доукомплектованы высококвалифицированными резервистами.

С этой целью в воинских частях Вооруженных Сил РА проводятся учебно-

тренировочные сборы по внедрению, обучению и подготовке боевых

навыков резервистов.  При этом, для каждой специальности

предусмотрены отдельные сроки подготовки и переподготовки. Так, по

мотострелковым специальностям предусмотрено привлечь 36 резервистов, тренировки для которых пройдут с 15 по 24 сентября. 18 резервистов

пройдут переподготовку 1-10 октября, 18 - 6-15 октября, 18 - 20-29 октября, 21 - с 16-25 ноября.

Переподготовку в ракетно-артиллерийских войсках пройдет 31 резервист в период с 19 по 28 октября, еще 132 резервиста - 3-12 ноября,

145 - 9-18 ноября

В войсках ПВО в тренировки, которые будут проведены 12-21 октября, будут привлечены 5 резервистов. Еще 8 резервистов пройдут

переподготовку 23-29 ноября. 20-29 ноября пройдут занятия для 71 связиста.

По специальности разведчик планируется вовлечь 6 резервистов, занятия для них пройдут 15-24 сентября, еще  для 14 резервистов занятия пройдут с 25 сентября по 4 октября,  для 57 - 20-29 октября, для 72  - 17-26 ноября.

14 резервистов пройдут переподготовку по боевым радиоэлектронным специальностям с 23 по 29 сентября,  24 - по инженерным специальностям, занятия пройдут  с 26 октября по 1 ноября.  По техническим специальностям  в тренировки, которые пройдут 22-28 сентября,  будут привлечены  27 резервистов,  для 40 резервистов - с 29 сентября по 5 октября.  22 резервиста пройдут занятия с 5 по 11 октября. Для 7 резервистов по топографическим специальностям тренировки состоятся  с 28 сентября по 7 октября. 

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