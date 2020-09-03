Четверг, 3 Сентября 2020 11:52

АрмИнфо.Перед зданием правительства Армении проходит акция протеста, граждане протестуют против закрытых границ. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Как заявил один из митингующих, проблема заключается в том, что ряд граждан хотят выехать на заработки в Россию или по семейным обстоятельствам, но не могут.

<Сложилась весьма сложная ситуация. Многие граждане Армении, которые из-за закрытых границ остались в стране сейчас являются безработными. Все чего они смогли достичь за это время, пойдет прахом. Многие не могут найти работу, и остались без средств к существованию. Некоторые люди не имеют в Армении квартир и спят на улице. Кроме того у многих там осталась семья. У кого-то в России остались престарелые родители, дети, жены. Мы просим правительство решить этот вопрос и открыть границу, чтобы мы смогли выехать>,- подчеркнул один из участников акции протеста.

Отметим, что подобная акция прошла на прошлой неделе. Правительство обещало заняться этим вопросом и найти ему решение.