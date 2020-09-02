АрмИнфо. После церемонии закрытия конкурса <Воин мира> министр обороны Армении Давид Тоноян 2 сентября в Дилижане встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Андреем Картаполовым.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, собеседники высоко оценили ход организованного в Армении конкурса <Воин мира> в условиях эпидемии коронавируса, а также положительно оценили уровень подготовленности участников и подчеркнули, что конкурс способствует сотрудничеству.
Давид Тоноян и Андрей Картаполов обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.