АрмИнфо.Полиция Армении задержала мужчину, подозреваемого в ложных сообщениях о бомбах, якобы заложенных в отделениях обслуживания полиции административных районов Канкер-Зейтун и Центр.
Как сообщает пресс-служба полиции, 10 июля, а также 27 и 28 августа поступали сигналы о заложенных в данных зданиях взрывных устройствах. Однако, в ходе поисковых работ взрывные устройства так не были обнаружены.
Сотрудники полиции установили личность мужчины, распространявшие данные ложные сведения. Им оказался 35-летнего мужчина. Он дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по 259 (Ложное сообщение об акте терроризма - Ред.) статье УК РА.