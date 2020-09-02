Среда, 2 Сентября 2020 19:33

АрмИнфо.Полиция Армении задержала мужчину, подозреваемого в ложных сообщениях о бомбах, якобы заложенных в отделениях обслуживания полиции административных районов Канкер-Зейтун и Центр.

Как сообщает пресс-служба полиции, 10 июля, а также 27 и 28 августа поступали сигналы о заложенных в данных зданиях взрывных устройствах. Однако, в ходе поисковых работ взрывные устройства так не были обнаружены.

Сотрудники полиции установили личность мужчины, распространявшие данные ложные сведения. Им оказался 35-летнего мужчина. Он дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по 259 (Ложное сообщение об акте терроризма - Ред.) статье УК РА.