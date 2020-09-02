Отметим, что Карен Хачатрян занимал должность начальника управления внутренней безопасности КГД и обвиняется в расточительстве в особо крупных размерах. В рамках того же уголовного дела были выдвинуты обвинения и его дяде, бывшему суперминистру Гагику Хачатряну. Они являются также совладельцами армянского телекоммуникационного оператора, компании Ucom. Прошение об изменении меры пресечения последнего сейчас рассматривается судом. Гагик Хачатрян и Карен Хачатрян обвиняются по 2-ой части статьи 308 уголовного кодекса РА и 1-му пункту 3-й части статьи 179.

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