Arminfo.info




﻿
 Среда, 2 Сентября 2020 19:15
Ани Мшецян

Совладелец Ucom останется под арестом

Совладелец Ucom останется под арестом

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана под принял решение оставить меру пресечения в отношении Карена Хачатряна, племянника бывшего руководителя Комитета госдоходов, экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна неизменной.

Как с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо, Карен Хачатрян останется под арестом.

Отметим, что Карен Хачатрян занимал должность начальника управления внутренней безопасности КГД и обвиняется в расточительстве в особо крупных размерах. В рамках того же уголовного дела были выдвинуты обвинения и его дяде, бывшему суперминистру Гагику Хачатряну. Они являются также совладельцами армянского телекоммуникационного оператора, компании Ucom. Прошение об изменении меры пресечения последнего сейчас рассматривается судом. Гагик Хачатрян и Карен Хачатрян обвиняются по 2-ой части статьи 308 уголовного кодекса РА и 1-му пункту 3-й части статьи 179.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Давид Тоноян и Андрей Картаполов обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интересДавид Тоноян и Андрей Картаполов обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес
Правительство Армении определило дальнейшие шаги и мероприятия в информационной сфере и сфере кибербезопасностиПравительство Армении определило дальнейшие шаги и мероприятия в информационной сфере и сфере кибербезопасности
Полиция Армении задержала мужчину, распространявшего ложные сообщения о бомбахПолиция Армении задержала мужчину, распространявшего ложные сообщения о бомбах
Совладелец Ucom останется под арестомСовладелец Ucom останется под арестом
Замминистра обороны России наградил победителей конкурса Замминистра обороны России наградил победителей конкурса "Воин мира" кубком АрМИ-2020 в Армении
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Поиск по дням

2013 , 2014