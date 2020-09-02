Среда, 2 Сентября 2020 18:01

АрмИнфо.В г. Дилижан (Тавушская область) в Армении состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса "Воин мира" в рамках армейских международных игр АрМИ-2020.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, по итогам всех состязаний Конкурса победителями стали военнослужащие команды из России прапорщик Сергей Смирнов, лейтенант Герман Давыдов и старший лейтенант Михаил Иванов.

Абсолютным лидером среди женщин стала военнослужащая из Минобороны Армении старший лейтенант Армине Григорян, серебряную медаль в шаге от лидера завоевала лейтенант Александра Ахтулова из Вооруженных Сил Российской Федерации, а представительница из Греции сержант контрактной службы Гестиманис Кутузоглу заняла третье место.

Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов и министр обороны Армении Давид Тоноян наградили победителей всех состязаний "Атлет", "Эрудит", "Профессионал", "Снайпер", "Кавалер" ("Сударыня") международного конкурса "Воин мира" медалями, дипломами, ценными призами и памятными подарками. Команда победительница из России награждена памятным кубком АрМИ-2020.

Перед участниками Конкурса с музыкальными номерами выступили артисты ансамблей песни и пляски министерства обороны Республики Армения и Воздушно-космических сил Минобороны России, а также воспитанники военно-патриотического движения "Юнармия" военной базы ЮВО. Специальным номером стало исполнение гимна Армейских международных игр и музыкально-танцевального попурри на языках стран- участниц Конкурса участниками всех команд.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих "Воин мира" принимали участие команды из республик Армения, Беларусь, Греция и Россия. Каждая команда была представлена 4-мя военнослужащими, в том числе - одна женщина.

Конкурс проходил с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Программа Конкурса была рассчитана на 10 дней и включала в себя военно-спортивное состязание "Атлет", конкурсы по предметам боевой подготовки "Профессионал" и "Снайпер", интеллектуальный тур "Эрудит" и конкурс талантов "Кавалер" ("Сударыня"). Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.