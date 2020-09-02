Среда, 2 Сентября 2020 17:57

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) расширил сотрудничество с Министерством труда и социального обеспечения РА, став участником госпрограммы 2020-2023гг. по жилищному обеспечению семей с детьми.



Программа господдержки, в которой принял участие банк, включает в себя три направления. Для финансирования программы в 2020г. из госбюджета будет выделено более 526 млн драмов РА, воспользоваться которыми смогут более 1000 бенефициаров.



В рамках первой программы единовременная финансовая поддержка будет предоставлена семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, которые оформляют ипотеку для приобретения недвижимости в регионах Армении. Средства будут направлены на финансирование первоначального взноса. Максимальный размер содействия составляет не более 2.6 млн драмов РА (в зависимости от возраста заемщика и количества детей в семье).



Вторая программа предполагает возможность для семей, имеющих хотя бы одного ребенка, получить возмещение 90% годового страхового взноса по ипотеке, выданной с условием страхования предоплаты. В этом случае сумма возмещения составляет до 180 тыс. драмов РА.



Третья программа содействия предназначена для семей, имеющих действующую ипотеку. При рождении ребенка государство гасит часть основного долга заемщика, если история обслуживания кредита соответствует требованиям госпрограммы. Максимальный размер содействия составляет не более 4 млн драмов РА (в зависимости от возраста заемщика и количества детей в семье).

Напомним, что Банк ВТБ (Армения) является активным участником ипотечного рынка. Ипотечные кредиты оформляются в любом из 73-х филиалов. А в Ереване заёмщики могут воспользоваться услугами первого в банковской системе Армении Ипотечного центра Банка ВТБ (Армения).



Более подробную информацию о специальной программе господдержки по ипотечным кредитам можно получить на официальном сайте Министерства труда и социального обеспечения РА http://www.mlsa.am/?page_id=26036.

Информацию об условиях ипотечного кредитования Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits#hip-ot-ek# или позвонив в контактный центр по номеру 87-87.

