Среда, 2 Сентября 2020 17:22

АрмИнфо. <Вы знаете, что меня сейчас беспокоит в отношениях Армении с Россией, они воспринимаются как некая извечно заданная константа>, заявил в интервью телеканалу РБК заявил второй президент Армении Роберт Кочарян. <То есть, считается, что константа такая, вот такой она и будет всегда и ничто этому не может помешать. Не согласен с этим категорически>,- заметил Кочарян.

По словам второго президента Армении, любые отношения требуют усилий. <То есть, усилия по поддержанию этих отношений требуют времени и каких-то эмоций. Эти отношения становятся частью нашей литературы и искусства, поэтому они держатся дольше межгосударственных отношений. Вот эта составляющая проникает в какие-то культурные пласты, которые люди оставляют после себя, и поэтому места здесь больше. Но это не означает, что не надо над этим работать. Работать надо, иначе одно-два поколения и потом окажется, что все, что есть осталось в этих культурных пластах>, - подчеркнул Кочарян.

<Пустой лозунг <дружба народов> он такой красивый, но, по сути, он пустой, его вечно не бывает. Надо прилагать энергию, силу для того, чтобы его подпитывать>, - заметил он.

Также Кочарян заявил, что его беспокоит <соросизация Армении>. <Вопрос не в самом Соросе, он стал понятием нарицательным. Но я вижу, что здесь происходит. Навязывание молодому поколению ценностей, из которых выкорчевывается та составляющая, которая является особенностью нашей идентичности - семья, вера. Проводятся разговоры о вечности или не вечности союзников, демонизация некоторых стран. Если это раньше делалось на уровне маргинальных, неправительственных организаций, но сейчас весь этот состав влился во власть. Я даже не знал, что в Армении есть офис Сороса. Происходило их ползучие проникновение в страну. Они были маргинальной организацией, не влияющей на какой-либо процесс, а сейчас они очень активизировались. Я удивился, что они так окрепли за последние годы>,- подчеркнул второй президент Армении.

Он подчеркнул, что нужно работать над армяно-российскими отношениями, чтобы не потерять все наработанное. Кочарян подчеркнул, что России нужно овладевать механизмами применения мягкой силы. <Россия должна продвигать свои интересы хотя бы по своему периметру>,- заключил Кочарян.