Среда, 2 Сентября 2020 17:21

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 11/8 на улице Аргишти, 76/3 на улице Анрапетутяна, жилой дом 30 на улице Чайковского, жилой дом 22 на

улице Абовяна, 24, 36, 38 на улице Московяна, жилой дом 13 на улице Амиряна, жилой дом 64 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 76 на улице Айгедзори, жилой дом 44 на улице Гюльбенкяна, собственные дома на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 наулице Давида Анахта, жилой дом 15 на улице Рубинянца, жилой дом 7 на Тбилисском шоссе, жилой дом 6 на улице Н.Тиграняна, 25 на улице Мамиконянца, жилые дома 30, 32 и собственные дома на улице Хачатряна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на 1-ом переулке улицы Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 49- ой улице Арабкира, собственные дома в 'Юсисаин Чарагайт" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 41, 43, 44 в квартале "Норашен" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 38 на улице Минск и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6, 6/1, 6а, 6/2, 8, 10 на улице Ширака, здание школы N169, жилые дома 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 в квартале "Аэрация", жилые дома 26, 28б на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1 (30), 3 (31), 5 (31а) на улице Люксембург и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 в 8-ом Норкском массиве;

в Котайкской области:

11?00-16?00 села Нор-Гюх и Котайк;

11?00-17?00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Дзорахбюр; частично частные дома Птгни;

в Ширакской области:

10?00-16?00 улицы Г.Саргсяна, 8 Марта, Сагманапагнери, Волкова, комплекс "Черкези Дзор", приусадебный участок N206 в городе Гюмри;

центральная часть села Торосгюх в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.