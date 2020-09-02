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 Среда, 2 Сентября 2020 17:20
Карина Манукян

Марутян: Около 80% бюджета "Эребуни-Ереван" будет направлено на ремонт театров

Марутян: Около 80% бюджета "Эребуни-Ереван" будет направлено на ремонт театров

АрмИнфо. Мэр Еревана Айк Марутян посетил театры, подведомственные мэрии Еревана, ознакомился с текущими проблемами, а также работами по ремонту и переоснащению.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, зрительский зал на 300 мест Национального драматического театра имени Грачья Капланяна после ремонта будет оснащен новой системой вентиляции, новыми креслами и новыми светозвуковыми техническими возможностями. В последний раз драмтеатр ремонтировался около 20 лет назад. На данные цели было выделено 157 млн. драмов, а по итогам тендера удалось съэкономить 25 млн.  драмов. На данный момент ремонтные работы практически завершены.

Отмечается, что ремонт ТЮЗа и театра им. Мгера Мкртчяна был предусмотрен на ближайшие годы, однако, по инициативе Марутяна, соответствующие работы начнутся уже в этом году. Он проинформировал, что в 2020-ом, в связи с ситуацией с коронавирусом, масштабное празднование <Эребуни-Ереван> было отменено, и съекономленные средства в размере около 150 млн драмов, то есть около 80% от бюджета предусмотренных мероприятий, будут направлены на ремонт вышеуказанных театров.

Сообщается, что для ремонта театров, действующих под ведомством мэрии Еревана, в ближайшее время будут подготовлены проектно-сметные документы.

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