Среда, 2 Сентября 2020 16:00

АрмИнфо. При той позиции, которую озвучивает сегодня официальный Баку, я не вижу, каким образом карабахское урегулирование может состояться. Об этом в интервью телеканалу комментируя вопрос карабахского урегулирования заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Кочарян заметил, что на урегулирование следует смотреть как в широком, так и в боле узком контексте.

<Существует один факт, он заключается в том, что Нагорно-Карабахская Республики никогда не была в составе независимого Азербайджана. Хочу заметить, что правовые основы создания Нагорно-Карабахской Республики безупречны. Я писал эту декларацию. Тогдашняя Конституция Советского Союза позволяла при отделении республики, автономии, даже компактно проживающим национальным меньшинствам на референдумах решать свою судьбу абсолютно в соответствии с действующим законодательством. И, наконец, как вам известно, факт, что Карабахская Республика существует уже почти 30 лет>,- подчеркнул второй президент Армении.

Кочарян заметил, что Карабах довольно активно развивается и эффективно защищает свои границы. <Сегодня Азербайджан отрицает вот эту тридцатилетнюю объективную реальность. Но как можно решить проблему, если отрицать объективные характеристики этой проблемы>, - подчеркнул второй президент Армении.

Также Кочарян заметил, что почти каждое столкновение на армяно-азербайджанской границе может перерасти в полномасштабный конфликт. Он также отметил, что именно поэтому Россия и представители Минской группы ОБСЕ постарались поскорее успокоить ситуацию, несмотря на то, что недавние столкновения были несопоставимы с масштабами апрельской войны. <Угроза возобновления войны присутствует постоянно, именно поэтому в данном вопросе особенно внимательны посредники и международное сообщество>, - подчеркнул второй президент.

Он также отметил, что в данном вопросе весьма агрессивно повела себя Турция. <Все это для нас проблематично. Турция является экзистенциональной угрозой для Армении, и поэтому мы очень болезненно реагируем на подобные ситуации. Турция всегда имела притязания на Южный Кавказ, и в подобных ситуациях пытается расширить свое влияние в регионе>, - подчеркнул Кочарян.

Также второй президент Армении заявил, что в сложившейся ситуации только Россия в состоянии сдержать подобные устремления Турции. <Поэтому нам очень важно, чтобы единственный реально сдерживающий Турцию фактор - российский фактор, чтобы сработал, потому что, повторюсь, для нас это угроза экзистенциальная. Поэтому для Армении очень важно, чтобы российский сдерживающий фактор работал в регионе>, - заключил Кочарян.