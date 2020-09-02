Среда, 2 Сентября 2020 15:57

АрмИнфо.Кроме того, по словам министра, будет введена оценка эффективности и устойчивости бюджетной политики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу дал поручение госорганам кардинально упростить исполнение налоговых обязательств и уменьшить количество налогов и платежей. О том, как будет выполнено поручение Главы государства, рассказал в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов, передает zakon.kz.

По информации министра, сейчас в Налоговом кодексе предусмотрены 12 видов налогов, 48 подвидов налогов, 10 плат и 6 сборов, но ведомство уже видит, какие сборы можно было бы упразднить или объединить с другими.

Будет проведена работа по минимизации количества налогов и платежей. Будет изучен вопрос применения права уплаты розничного налога с оборота на альтернативной основе для наиболее пострадавших секторов экономики. Также будут изучены возможности дифференциации налоговых ставок и разработан свод ключевых бюджетных коэффициентов, - сказал Руслан Даленов.

Кроме того, по словам министра, будет введена оценка эффективности и устойчивости бюджетной политики.

В рамках внедрения "расширенного бюджета" будет внедрена комплексная оценка государственных финансов путем включения внебюджетных фондов в консолидированный бюджет", - сообщил Даленов.