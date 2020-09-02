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 Среда, 2 Сентября 2020 14:35
Карина Манукян

Выявлены факты приобретения непригодного для проживания жилья на бюджетные средства

Выявлены факты приобретения непригодного для проживания жилья на бюджетные средства

АрмИнфо.С явным злоупотреблением должностными полномочиями и подделкой документов, для престарелых, нуждающихся в опеке, были приобретены дома, непригодные для проживания. Как сообщает Генпрокуратура, возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования, инициированного управлением по защите государственных интересов Генпрокуратуры РА на основе публикации СМИ, из Министерства труда и социальных вопросов РА были получены необходимые документы относительно процесса покупки небольших домов для нуждающихся престарелых.  В результате исследования выяснилось, что с этой целью Правительство РА выделило министерству сумму, установив смету на приобретение каждого дома в 27 млн. драмов, а приказом генерального секретаря министерства было установлено ответственное подразделение и сформирована оценочная комиссия.

Согласно заявленной процедуре закупки, соответствующую представило ООО N, которое оценочной комиссией было признано победителем за ценовые предложения касательно двух домов в размере 26.950.000 драмов и 26.730.000 драмов соответственно. Согласно заключенному в 2019 г. между министерством и компанией договору, ООО обязывалось предоставить министерству небольшие дома, которые должны иметь как минимум два санузла и должны быть пригодны для проживания.

Представитель министерства дал положительное заключение по результатам выполнения договора без указания даты, записи о несоответствиях отсутствовали, и предусмотренная договором сумма полностью была выплачена компании. Между представителем министерства и директором компании был заключен акт приема-сдачи, которым, в числе прочего, было отмечено, что в рамках договора компания передала министерству два дома, которые пригодны для проживания и имеют два санузла.

Между тем, по предварительным данным, выяснилось, что крыша и жилая часть одного из приобретенных домов нуждаются в ремонте, а другая нуждается в капитальном ремонте, окна старые и деревянные, где-то отсутствуют стекла, крыша повреждена, поврежден пол, балкон и лестницы, нет пригодных перил, и так далее.

Сопоставление информации, содержавшейся в публикации СМИ и предоставленной министерством, свидетельствует о том, что указанные дома не соответствуют критериям, установленным договором, в то время как в этих условиях было составлено ложное заключение без установления даты, в которое были внесены заведомо ложные сведения о соответствии поставленных товаров критериям, на основании которых они были приняты.  В результате была составлена ложная документация и, в соответствии с этим, была зафиксирована сдача и прием двух домов, отвечающих критериям, предусмотренным договором.

Таким образом, соответствующими должностными лицами Министерства труда и социальных вопросов РА, с использованием своего должностного положения вопреки интересам службы, в условиях служебного подлога были приобретены товары, не соответствующие критериям, за которые безосновательно было выплачено 53.680.000 драмов, и в приобретенные дома не были заселены престарелые, нуждающиеся в жилье и уходе.

Учитывая, что изучением были приобретены данные, содержащие признаки видимых преступлений, и необходимо выяснить все обстоятельства при полном, объективном и многостороннем расследовании, в управлении по защите государственных интересов Генпрокуратуры РА возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 314 и части 2 статьи 308 УК РА. По поручению следствия уголовное дело направлено в Следственный комитет РА.

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