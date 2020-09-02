Среда, 2 Сентября 2020 13:53

АрмИнфо. Суд отклонил ходатайство органов следствия об аресте бывшего главы пенитенциарного учреждения <Нубарашен> Самвела Мкртчяна. Об этом сообщает адвокатская контора HVH.

Согласно источнику, суд удовлетворил жалобу адвокатов относительно решения о задержании Мкртчяна. Суд постановил, что решение о задержании Самвела Мкртчяна неправомерно и постановил освободить его. Отметим, что 31 августа ССС задержала бывшего главу УИУ <Нубарашен> Самвела Мкртчяна.

Как сообщила ССС Мкртчяна подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Мкртчян занимал должность главы УИУ <Нубарашен> в 2019 году, однако, в феврале 2020 года его уволили, данный пост в марте занял Герасим Геворкян.