Среда, 2 Сентября 2020 13:46

АрмИнфо.Армянская сторона проверяет достоверность информации о переброске Турцией из Африна и Азаза наемников в Азербайджан для военных действий против Арцаха. Об этом 2 сентября в ходе брифинга в Ереване заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Указанные сведения вызывают обеспокоенность, армянская сторона проверяет их достоверность. Есть возможность подобной угрозы. Особенно учитывая опыт Турции в поставках террористов", - отметила Нагдалян, и в этом контексте напомнив о продолжающихся нарушениях со стороны Турции взятых международных обязательств.

По ее словам это касается и продолжающейся блокады границы Армении, которая препятствует международным обязательствам турецкой стороны по части предоставления выхода к морю.