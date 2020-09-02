Среда, 2 Сентября 2020 13:46

АрмИнфо.Слухи о встрече между вторым президентом Армении Робертом Кочаряном и главой партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном не соответствуют действительности. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил глава офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

Согомонян отметил, что слухи о данной встрече являются дезинформацией. Более того, глава офиса второго президента Армении опроверг вероятность проведения подобной встречи.

Отметим, что в некоторых армянских СМИ распространилась информация о том, что между Кочаряном и Царукяном состоялась встреча.

Отметим, что тем не менее Царукян и семья Кочаряна являются бизнес-партнерами в крупнейшем в Армении концерне <МультиГрупп>.