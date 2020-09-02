Среда, 2 Сентября 2020 13:44

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении выявила случаи злоупотребления служебным положением со стороны старосты села Паракар Авмавирской области. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно источнику, последний расхитил из госбюджета сумму в особо крупных размерах 12.935.000 драмов. В частности, староста села Паракар в 2013 году назначил на должность заместителя старосты своего друга С.Г. В тоже время, староста села был осведомлен о том, что его друг работает в компании "Газпром Армения" и не может совмещать работу в частном секторе с рабой на госслужбе. Староста села фальсифицировал документы о том, что его друг посещает свое рабочее место и выписывал ему зарплату. С 2014 по 2017 годы ущерб нанесенный бюджету общины составил 6.925.000 драмов.

Более того, тот же староста устроил на работу своим личным водителем своего родственника Г.А. Последний также не посещал своего рабочего места, но получал зарплату. С 2013 по 2018 годы на зарплату данного человека было выделено 5.970.000 драмов.

Помимо вышеуказанных нарушений староста села выделил социальную помощь двум необеспеченным жителям села. Последние должны были в качестве помощи получить сумму в размере 40.000 драмов, однако, староста не отдал им деньги и присвоил их себе.

По факту злоупотребления служебным положением, растраты в особо крупных размерах, фальсификации документов в СНБ Армении возбуждено уголовное дело