Среда, 2 Сентября 2020 13:44

АрмИнфо. В Ереване не информированы о намерении китайской стороны реализовать многомиллиардный проект в Армении. Об этом 2 сентября в ходе брифинга в Ереване на вопрос АрмИнфо заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Так, на просьбы АрмИнфо прокомментировать сообщение руководителя агентства "Адкарс" о том, что агентство 6 августа подписало соглашение с Китайской организацией по развитию науки и технологий, а также Китайской технологической академией о реализации проекта, рассчитанного на 15 лет и согласно которому, в Армении планируется инвестировать 10-15 млрд долларов для строительства центра "Умный город", Нагдалян отметила, что впервые узнали об этой инициативе из сообщения вышеуказанного агентства. Она также обратилась к представителям вышеуказанного агентства с просьбой дать более детальную информацию об этом соглашении.

Вместе с тем она констатировала, что ни в МИД Армении, ни в других правительственных структурах не знакомы с этой инициативой. Более того, по ее убеждению, когда речь идет о таких многомиллиардных проектах, как правило в правительственные структурах обеих стран как минимум бывают информированы, а в некоторых случаях и вовлечены в процесс, меж тем, по этому вопросу ни армянская, ни китайская сторона не обладают информацией.