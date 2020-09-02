Среда, 2 Сентября 2020 13:39

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении выявила случаи растраты в особо крупных размерах в ГНКО <Дилижанский национальный парк>. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно источнику, глава Дилижанского национального парка в 2019 году должен был закупить четыре грузовика <ГАЗ 66-11> на основе результатов тендера. Однако в тендере приняла участие всего одна компания, у которой глава парка и приобрел данные грузовики. Стоимость машин составила 7.000.000 драмов, в то время как рыночная цена таких машин составляла в среднем 2.400.000 драмов.

Директор ГНКО присвоил себе сумму в размере 16.400.000 драмов. Данные средства ГНКО были растрачены из гранта, который "Фонд природы Кавказа" выделил государству. В СНБ Армении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям