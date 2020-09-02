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 Среда, 2 Сентября 2020 13:19
Марианна Мкртчян

США окажут Армении помощь в реализации стратегии борьбы с коррупцией и реформировании полиции

США окажут Армении помощь в реализации стратегии борьбы с коррупцией и реформировании полиции

АрмИнфо.Соединенные Штаты откликнулись на просьбу правительства Армении об оказании помощи в реализации стратегии борьбы с коррупцией и осуществления реформ в полиции. В этой связи на днях посол США в Армении Линн Трейси подписала два меморандума о взаимопонимании.

Как сообщает пресс-службе посольства США в РА, меморандумы уточняют помощь, оказываемую Офисом посольства США по борьбе с наркотиками и сотрудничества между правоохранительными органами, предусмотренную в рамках создания новых антикоррупционных ведомств, и формирования новой патрульной службы Полиции Армении.

"Мы приветствуем, что правительство Армении вовлекает своих международных партнеров в процесс развития антикоррупционных и правоохранительных институтов, основанных на принципах прозрачности, подотчетности, эффективности и прав человека.  Офисом посольства США по борьбе с наркотиками и сотрудничества между правоохранительными органами готов выполнить свою основную миссию по оказанию помощи правительству Армении в укреплении институтов в секторе уголовного правосудия", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что меморандум с армянской стороны подписали министр юстиции Рустам Бадасян и начальник Полиции РА Ваге Казарян.

Отметим, что согласно закону о внесении поправок в законах "О полиции" и "О полицейской службе" предусмотрено создание патрульной службы, которая будет отличаться от дорожной полиции и патрульно-постовой службы. Первоочередной задачей патрульной службы будет поддержание общественного порядка, предотвращение преступлений и содействие их раскрытию, а также составление актов об административных правонарушениях.

При формировании службы будет проводиться открытый конкурс. До назначения на соответствующие посты все кандидаты должны будут пройти 5- месячную специальную образовательную программу. Патрульная служба сначала будет задействована в Ереване, как ожидается, это произойдет в первом квартале 2021 года. Через год, в первом квартале 2022 года, она должна быть внедрена и в областях страны.

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