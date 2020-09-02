Среда, 2 Сентября 2020 13:15

АрмИнфо.На территории Армении 3-го сентября после полудня в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику с 4 по 6 сентября ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха 2 сентября постепенно повысится на 2-4 градуса, 3-го понизится на 3-4 градуса.

В Ереване с 4-6 сентября ожидается погода без осадков, после полудня 3-го ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +36 градусов.