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 Среда, 2 Сентября 2020 13:14
Марианна Мкртчян

МИД Армении: МККК пока не удалось встретиться с армянским офицером Гургеном Алавердяном

МИД Армении: МККК пока не удалось встретиться с армянским офицером Гургеном Алавердяном

АрмИнфо. Международному Комитету Красного креста (МККК) пока не удалось встретиться с армянским офицером Гургеном Алавердяном, который оказался под юрисдикцией Азербайджана. Об этом 2 сентября в ходе брифинга в Ереване заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

При этом она подчеркнул, что Бакинский офис МККК продолжает усилия в направлении получения доступа к армянскому офицеру.

Она также напомнила, что в МИД Армении ранее выступали с заявлением, в котором решительно осудила унизительное обращение с Алавердяном, что является явным и грубым нарушением международного гуманитарного права. Нагдалян также добавила, что продолжающиеся нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права и провокационные действия серьезно подрывают создание атмосферы, способствующей укреплению мира.

Коснувшись возможности обмена военнопленными всех на всех, представитель армянского МИД напомнила, что в Армении нет азербайджанских военнопленных.

Она также констатировала, что гражданам РА, по невыясненным обстоятельствам оказавшимся на азербайджанской стороне, предъявляются надуманные обвинения.  "Граждане Армении не совершали никаких преступлений в Азербайджане, и возбуждение против них сфальсифицированных уголовных дел - грубое нарушение международных норм", - сказала она.

В этом контексте Нагдалян напомнила, что лишь только в этом году под юрисдикцией Армении оказались двое граждан АР, с которыми армянская сторона обращается в соответствии с нормами гуманитарного права, и не осуществляла в отношении них уголовного преследования, не делала из них военнопленными, уважает их человеческое достоинство и права.

"Мы знаем, что Азербайджан пытается вернуть двух своих убийц, которые отбывают наказание в Арцахе, за убийство несовершеннолетнего гражданина НКР Смбата Цаканяна. Лишение несовершеннолетнего жизни является тяжелым преступлением во всех обществах, вне зависимости от того, где было совершено преступление в зоне конфликта или еще где-то", - заключила Нагдалян.

Напомним, что согласно сообщению МО РА, 22 августа в районе 19:30, офицер Гурген Алавердян заблудился на местности из-за неблагоприятных погодных условий во время проверки боевых позиций. В Минобороны РА также опровергли тиражируемую в азербайджанских СМИ информацию о попытке диверсионного проникновения со стороны ВС РА, в результате которой якобы Алавердян был захвачен в плен. В армянском оборонном ведомстве также сообщили, что ведется служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В МККК АрмИнфо сообщили, что налажен диалог с соответствующими сторонами для получения доступа к гражданину Армении, оказавшемуся в Азербайджане.

Стоит также заметить, что СМИ Азербайджана был растиражирован видеоролик, в котором якобы армянский военный признается, что он был послан в АР для сбора развединформации, и что якобы он хочет остаться в Азербайджане. Причем, он читает текст с листочка на плохо написанном армянском языке.

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