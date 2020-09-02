Среда, 2 Сентября 2020 13:13

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян направил поздравительное послание в связи с Днем независимости НКР. Об этом сообщает пресс- служба президента Арцаха.

В послании, Арутюнян, в частности, отметил: <Поздравляю весь армянский народ, проживающий в Армении, Арцахе и диаспоре с Днем Республики Арцах. Мы вместе создали этот важнейший государственный праздник благодаря совместным усилиям народа, всех армян. Благодаря величайшей ответственности народа за будущее нашей Родины.

Мы создали мечту о свободной, независимой и счастливой стране. Сегодня наш народ идет к реализации этой заветной мечты. Убежден, что мы его успешно пройдем, потому что мы строим, улучшаем и защищаем нашу Родину, создавая необходимые условия для достойной жизни наших граждан. Мы сделаем это вместо наших погибших друзей. Это священный долг всех нас. Вечная слава и честь всем нашим героям, ценой жизни которых этот праздник стал реальностью>.