Среда, 2 Сентября 2020 13:12

АрмИнфо. Статья обозревателя российского издания "Независимая газета" "Сирийские боевики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении" вызвала гнев в Баку.

Так, в Министерстве обороны Азербайджана, реагируя на содержание публикации, назвали статью предвзятой, а информацию в ней полностью несоответствующей действительности, при этом они предпочли забыть то обстоятельство, что не далее как во время "четырехдневной" апрельской войны 2016 года были получены фактические доказательства о том, что на азербайджанской стороне воевали боевики ИГИЛ, которые обезглавливали армянских военнослужащих, и изувечивали их тела.

В прочем, по традиции, азербайджанская сторона не остановилась на этом и не в силах принять конструктивные обвинения, решила "перевести стрелки" на Армению, посоветовав автору статьи обратить внимание на законопроект Минобороны РА о формирования в республики ополчения. Азербайджан, обеспокоенный, видимо, обстоятельством формирования народного ополчения в Армении, заверили, что мол "не исключено, что ссылаясь на данный закон, РА, тем самым, узаконит вопрос комплектования своей армии наемниками и террористами, переброшенными из горячих точек Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ливана", видимо подразумевая под наемниками армянских репатриантов из этих стран, которым в случае принятия данного законопроекта, не запрещается также вступать в ряды ополченцев, которые будут формироваться на добровольной основе. Ну, и безусловно, в азербайджанской оборонном ведомстве, для пущей убедительности, в заключение побряцали оружием, в очередной раз заверив, что способны в любой момент силовым путем решить карабахский вопрос.

Ниже приводим статью, опубликованную в НГ без изменений:

"Ряд Telegram-каналов, освещающих конфликтные события в мире, сообщили о том, что в Азербайджан переброшено около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманы из вооруженных формирований "Султан Мурад", Свободной Сирийской армии и "Хамзат". Источники "НГ"

утверждают, что информация проверяется и скорее всего она соответствует действительности. На днях в Баку прошла акция протеста, участники которой призывали Турцию "спасти Азербайджан от армян и русских". Они, размахивая флагами Турции, требовали от властей "разместить турецкую военную базу и взять реванш за июльские бои на армяно-азербайджанской границе".

Турецкое телевидение показало кадры с демонстрации, а некоторые российские СМИ и интернет-порталы их продублировали. Официальной реакции Москвы на это не последовало, и непонятно, санкционировал ли Баку данный митинг. Востоковед Игорь Димитриев, комментируя акцию в своем Telegram-канале, утверждает, что "фактически военную базу в Азербайджане турки уже создали". "Ходят активные слухи, что Турция после учений (имеются в виду азербайджано-турецкие маневры, которые состоялись в июле - начале августа 2020 года. -"НГ") оставила в Азербайджане часть своих военных, в том числе самолеты F-16 с персоналом в дополнение к подразделению турецких беспилотников", - отмечает эксперт.

Эти выводы косвенно подтверждает турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно- аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер, которого активно цитируют азербайджанские СМИ. Он утверждает: "Турецкие военные и так присутствуют в Нахичевани, почему бы не дать им официальный статус, ведь юридических препон для этого нет".

Турецкая газета Daily Sabah в материале, опубликованном на днях, утверждала, что в ходе состоявшихся после военных учений азербайджано-турецких контактов, в которых принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, <обсуждались вопросы создания турецкой военной базы в Нахиджеване (это столица Нахичевани. - "НГ") и создания еще одной военной базы на Апшеронском полуострове>. Заметим, что разговоры в СМИ и экспертном сообществе о турецкой военной базе ведутся на фоне тлеющего конфликта на армяно-азербайджанской границе. Минобороны Азербайджана сообщает, что подразделения Вооруженных сил Армении за последнюю неделю каждые сутки не менее 30 раз нарушали режим прекращения огня. Аналогичные обвинения в адрес азербайджанской армии звучат с армянской стороны. При этом в Баку считают, что обострение на границе двух стран, начавшееся в июле 2020 года, косвенно поддерживается Москвой.

Если союзником Армении в этой ситуации считается РФ, то за Азербайджаном в конфликте будет стоять Турция. "Несколько лет назад у Турции не было военных баз за пределами своей территории, за исключением военного присутствия в оккупированной части Кипра, а сегодня Турция имеет военные базы в Сомали, Катаре, Ираке и Сирии", - пишет газета Daily Sabah. В этот список смело можно добавить и Ливию. Заметим, что поддержку от имени Анкары при разрешении конфликтных ситуаций почти во всех регионах, где есть ее военные базы, оказывают не только штатные правительственные силы, но и так называемые протурецкие прокси-формирования. Если они уже появились в Азербайджане, значит, Баку не исключает военного сценария и предоставления турецкой помощи при разрешении территориального конфликта с Арменией.

Москва пытается сдержать такие устремления. После того как президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил коллеге Владимиру Путину и выразил недовольство поставками военных грузов Еревану, в Баку побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что самолеты доставляли в Армению "стройматериалы для российской военной базы" и что РФ не проводит в отношении Азербайджана враждебных действий. Но убедил ли министр Баку, неизвестно.

Глава азербайджанской ассоциации "Военные юристы" Тельман Абилов полагает, что обострение ситуации на границе с Арменией может быть связано с поставками газа. "Эскалация произошла именно после того, как Турция снизила до минимума закупки российского газа. При этом Анкара диверсифицировала свои источники энергоресурсов, в том числе за счет закупок азербайджанского газа. С другой стороны, азербайджанский газ уже с осени этого года станет поступать и на юг Европы, где также составит конкуренцию российскому", - сказал он. Игорь Димитриев в своем Telegram-канале тоже пишет о том, что в азербайджанском обществе есть мнение, что <российско-армянское вторжение имеет целью срыв строительства транспортного коридора между Каспийским и Черным морями>.

"Российское руководство, видимо, реально озабочено не столько транскаспийским коридором, сколько тем, что в Закавказье свое военное присутствие демонстрирует Турция, государство НАТО, которое после США имеет в альянсе самую большую армию, - заявил "НГ" военный эксперт, полковник запаса Шамиль Гареев. - Возможность реального появления там ее военной базы, а также сирийских протурецких боевиков еще больше усиливают эскалацию и не служат мирному разрешению армяно­азербайджанского конфликта".