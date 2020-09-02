Среда, 2 Сентября 2020 13:07

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Нагорного Карабаха.

"Дорогие арцахцы,

Сердечно поздравляю вас с Днем независимости Нагорно-Карабахской Республики. Желаю родному Карабаху крепкого мира, процветания и новых побед", - отмечается в послании Кочаряна, опубликованном на официальном сайте второго президента в Фейсбук.

К поздравлению также приложены фотографии, сделанные в этот день в 1996 году во время торжественных мероприятий.

Напомним, что сегодня, 2 сентября, отмечается 29-летие независимости Арцаха. Именно в этот день 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно- Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики. С этого дня началась современная история Арцаха как независимого, суверенного государства. Народ Арцаха на референдуме о независимости 10 декабря 1991 года и на референдумах по принятию Конституций 10 декабря 2006 года и 20 февраля 2017 года выразил решимость строить и укреплять свою государственность на основе демократических норм. Утвердительно на этот вопрос ответили 99,89% граждан (108615 человек), принявших участие в референдуме. На парламентских выборах, последовавших за референдумом, был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. Вчера по случаю Дня Республики Арцах в резиденции Президента Арцаха состоялась торжественная церемония награждения.