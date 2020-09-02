Среда, 2 Сентября 2020 13:06

АрмИнфо. По данным на 11:00 2 сентября, в Армении выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 275 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 44075 случаев коронавируса, выздоровел 38631 человек, скончались 884. За последние сутки болезнь унесла жизнь троих человек в возрасте 63-х, 69-и и 72-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 269.

На данный момент фактическое лечение получает 4291 пациент. В общей сложности, в республике было проведено 209389 тестов на коронавирус (из них 2460 - за последние сутки).