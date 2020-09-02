Среда, 2 Сентября 2020 12:59

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян направил поздравления по случаю Дня независимости Арцаха.

В послании, которое распространила пресс-служба президента РА, в частности, говорится: "Дорогие соотечественники! Поздравляю с Днем независимости Арцаха. Сентября 1991 года стал переломным и судьбоносным в армянской действительности ? Арцах провозгласил независимость 2 сентября, а 21 сентября Армения провел референдум о независимости. Арцах был той искрой, от которой вспыхнуло и распространилось пламя свободы в армянском мире. Наш народ встал, чтобы защитить свои права, чтобы занять достойное место в семье современных народов. Это был поистине исторический период для реализации наших мечтаний и возможностей, потенциал которых мы хорошо осознавали как в Арцахе, так и в Армении. Провозглашение независимости стало ускорителем формирования суверенной государственности в Арцахе. Сегодня, 29 лет спустя, Республика Арцах является состоявшимся государственным образованием, благодаря борьбе, которую ведут всеармянские силы, благодаря победе, достигнутой единством Арцаха, Армении и Диаспоры, благодаря воле, которая ведет народ Арцаха, и сегодня является гарантией его успеха. Я преклоняюсь перед всеми героическими мучениками, отдавшими свою жизнь за независимый и свободный Арцах, выражаю признательность всем тем, кто пожертвовал своим здоровьем и благополучием ради достижения этой цели. Арцах был пробным камнем национальной воли, и сегодня он продолжает оставаться осью нашего единства. Как для народа, для всех армян каждое достижение в Арцахе - камень на возрождающейся стене великого армянского мира. Поэтому наши мысли и усилия, наша работа должны быть направлены на укрепление безопасности и мира на Родине, Арцахе и в Армении, на обеспечение благополучия нашего народа. Это осознание должно быть наивысшим в каждом из нас, потому что борьба за полную свободу Арцаха, восстановление нарушенных прав нашего народа еще не окончена, она все еще продолжается. Еще раз поздравляю вас с Днем независимости Республики Арцах, желаю мира, процветания и оптимизма".

Напомним, что сегодня, 2 сентября, отмечается 29-летие независимости Арцаха. Именно в этот день 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно- Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики. С этого дня началась современная история Арцаха как независимого, суверенного государства. Народ Арцаха на референдуме о независимости 10 декабря 1991 года и на референдумах по принятию Конституций 10 декабря 2006 года и 20 февраля 2017 года выразил решимость строить и укреплять свою государственность на основе демократических норм. Утвердительно на этот вопрос ответили 99,89% граждан (108615 человек), принявших участие в референдуме. На парламентских выборах, последовавших за референдумом, был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. Вчера по случаю Дня Республики Арцах в резиденции Президента Арцаха состоялась торжественная церемония награждения.