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 Среда, 2 Сентября 2020 12:59
Александр Аванесов

Президент Армении направил поздравления по случаю Дня независимости Арцаха

Президент Армении направил поздравления по случаю Дня независимости Арцаха

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян направил поздравления по случаю Дня независимости Арцаха.

В послании, которое распространила пресс-служба президента РА, в частности, говорится:  "Дорогие соотечественники! Поздравляю  с Днем независимости Арцаха. Сентября 1991 года  стал переломным и судьбоносным в армянской действительности ? Арцах провозгласил независимость 2 сентября, а 21 сентября Армения провел референдум о независимости. Арцах был той искрой, от которой вспыхнуло и распространилось пламя свободы в армянском мире.  Наш народ встал, чтобы защитить свои права, чтобы занять достойное место в семье современных народов.  Это был поистине исторический период для реализации наших мечтаний и возможностей, потенциал которых мы хорошо осознавали как в Арцахе, так и в Армении.  Провозглашение независимости стало ускорителем формирования суверенной государственности в Арцахе.  Сегодня, 29 лет спустя, Республика Арцах является  состоявшимся  государственным образованием, благодаря борьбе, которую ведут всеармянские силы, благодаря победе, достигнутой единством Арцаха, Армении и Диаспоры, благодаря воле, которая ведет народ Арцаха, и сегодня является  гарантией его успеха.   Я преклоняюсь перед всеми героическими мучениками, отдавшими свою жизнь за  независимый и свободный Арцах, выражаю признательность всем тем, кто пожертвовал своим здоровьем и благополучием ради достижения этой цели. Арцах был пробным камнем национальной воли, и сегодня он продолжает оставаться осью нашего единства.  Как для народа, для  всех  армян каждое достижение в Арцахе - камень на возрождающейся стене великого армянского мира. Поэтому наши мысли и усилия, наша работа должны быть направлены на укрепление безопасности и мира на Родине, Арцахе и в Армении, на обеспечение благополучия нашего народа.  Это осознание должно быть наивысшим в каждом из нас, потому что борьба за полную свободу Арцаха, восстановление нарушенных прав нашего народа еще не окончена, она  все еще продолжается. Еще раз поздравляю вас с Днем независимости Республики Арцах, желаю мира, процветания и оптимизма".

Напомним, что сегодня, 2 сентября, отмечается 29-летие независимости Арцаха.  Именно в этот день  2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно- Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики. С этого дня началась современная история Арцаха как независимого, суверенного государства. Народ Арцаха на референдуме о независимости 10 декабря 1991 года и на референдумах по принятию Конституций 10 декабря 2006 года и 20 февраля 2017 года выразил решимость строить и укреплять свою государственность на основе демократических норм. Утвердительно на этот вопрос ответили 99,89% граждан (108615 человек), принявших участие в референдуме. На парламентских выборах, последовавших за референдумом, был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство.  Вчера по случаю Дня Республики  Арцах в резиденции Президента Арцаха состоялась торжественная церемония награждения. 

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