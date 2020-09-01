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 Вторник, 1 Сентября 2020 22:21
Александр Аванесов

Србуи Галян назначена заместителем генерального прокурора по вопросам, связанным с незаконно нажитым имуществом

Србуи Галян назначена заместителем генерального прокурора по вопросам, связанным с незаконно нажитым имуществом

АрмИнфо. Србуи Галян назначена заместителем генерального прокурора РА. Приказ об этом 1 сентября подписал генеральный прокурор Артур Давтян.

Как передает пресс-служба генеральной прокуратуры РА, Србуи Галян будет координировать  работу прокуроров, расследующих дела, связанные с конфискацией незаконно нажитого имущества.

Как уже сообщалось, после вступления в силу закона <О конфискации имущества незаконного происхождения> начался процесс замещения должностей прокуроров, выполняющих предусмотренные ими  функции.  В результате открытых конкурсов, проведенных квалификационной комиссией при Генеральном прокуроре Республики Армения, кандидаты, получившие положительное заключение , были включены в список кандидатов в соответствующие прокуроры. Кандидаты в прокуроры прошли двухмесячную стажировку в Академии юстиции РА. Тренинги завершились, и, как и планировалось, в первую неделю сентября, то есть в ближайшие дни Генеральный прокурор РА произведет назначения на должности прокуроров Генпрокуратуры РА с функцией по исполнению закона <О  конфискации имущества незаконного происхождения>.

Отметим, что Србуи Галян в настоящее время занимает должность заместителя министра юстиции РА.

Закон <О конфискации имущества незаконного происхождения> направлен на предотвращение коррупции. Само рассмотрение дел, связанных с незаконно нажитым имуществом, можно разделить на три этапа. На первом этапе,  полномочный орган собирает всю информацию о нажитом имуществе, и в случае установления законности его происхождения прекращает производство. В противном случае, орган обращается в суд с ходатайством о возбуждении производства по конфискации имущества. На втором этапе полномочный орган собирает все заинтересованные стороны в целях представления собранных материалов, что  даст возможность завершить производство до обращения в суд, если подлинность приобретенного имущества законным путем будет доказана. И, наконец, третий, заключительный этап - само судебное разбирательство, которое будет происходить в гражданском процессуальном порядке. В качестве полномочного органа будет выступать генеральная прокуратура. На проведение проверок по каждому конкретному случаю ей будет отведен срок до трех лет. Основанием для представления иска могут быть определенные действия или статус гражданина. Например, это может быть обвинительный приговор, дающий основания предполагать, что имущество нажито незаконным путем - путем участия в преступных группировках, незаконного оборота оружия и наркотиков, траффикинга, коррупционного характера преступления. В отношении должностных лиц будет действовать оперативная информация о наличии незаконно нажитого имущества. Для инициирования процесса конфискации имущества в законе установлена разница в 50 млн драмов между доходами и имуществом. Министр указал и  на возможность обратной силы закона.  При этом,  факт наличия имущества,  нажитого незаконным путем, но впоследствии переданного или проданного вполне добропорядочным третьим лицам, не освобождает лица от конфискации имущества. Представление же информации от коммерческих банков будет происходить исключительно на основании решения судов. При наличии счетов или акций за рубежом, в том числе, в оффшорных зонах,  на основании решения суда делается международный запрос.

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