Вторник, 1 Сентября 2020 22:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 35, 37 на пр. Маштоца, жилой дом 38 на улице Туманяна, жилой дом 29 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 74 на улице Айгедзори, 17 на улице Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 24, 26, 28 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Арабкира 37, 39, 41 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Барбюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 51, 59 на улице Минска, ясли-детские сады N118 и "Ани", школа N186 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;

в Котайкской области:

11?00-17?00 села Капутан, Гегашен, Камарис; частично частные дома Птгни;

в Ширакской области:

10?00-14?00 квартал "Нор гюх" села Арпени в Ашоцком регионе;

10?00-16?00 частично квартал "Верин таг" села Цогамарг в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.