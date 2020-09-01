Arminfo.info




﻿
 Вторник, 1 Сентября 2020 22:18

Электросети Армении предупреждают об отключениях 2 сентября

Электросети Армении предупреждают об отключениях 2 сентября

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 35, 37 на пр. Маштоца, жилой дом 38 на улице Туманяна, жилой дом 29 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 74 на улице Айгедзори, 17 на улице Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 24, 26, 28 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Арабкира 37, 39, 41 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Барбюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 51, 59 на улице Минска, ясли-детские сады N118 и "Ани", школа N186 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;

в Котайкской области:

11?00-17?00 села Капутан, Гегашен, Камарис; частично частные дома Птгни;

в Ширакской области:

10?00-14?00  квартал "Нор гюх" села Арпени в Ашоцком регионе;

10?00-16?00 частично квартал "Верин таг" села Цогамарг в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Србуи Галян назначена заместителем генерального прокурора по вопросам, связанным с незаконно нажитым имуществомСрбуи Галян назначена заместителем генерального прокурора по вопросам, связанным с незаконно нажитым имуществом
Электросети Армении предупреждают об отключениях 2 сентябряЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 2 сентября
Минздрав РА:   В Армении зарегистрировано 23 случая отравления алкоголем, в том числе, с  11 с летальным исходомМинздрав РА:   В Армении зарегистрировано 23 случая отравления алкоголем, в том числе, с  11 с летальным исходом
Министр обороны Армении и посол Италии обсудили вопросы региональной безопасностиМинистр обороны Армении и посол Италии обсудили вопросы региональной безопасности
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в ООО <Винный завод Прошян>.Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в ООО <Винный завод Прошян>.
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Поиск по дням

2013 , 2014