АрмИнфо.По факту взрыва в ООО <Виный завод Прошян> возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.
Согласно источнику, 1 сентября 2020 года около 12:00 во время сварочных работ у емкостей для хранения вина в филиале ООО <Винный завод Прошян> в селе Армавир были нарушены правила охраны труда, в результате чего произошел взрыв. В результате по халатности 2
работника фабрики погибли, а 4 сотрудника были доставлены в Армавирский медицинский центр с телесными повреждениями и ожогами различной степени тяжести.
В Армавирском областном следственном управлении Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 157 УК РА (нарушение правил охраны труда). Место происшествия было осмотрено, и несколько сотрудников были допрошены. По уголовному делу потерпевшими признаны 6 работников фабрики. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.