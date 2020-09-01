Вторник, 1 Сентября 2020 22:08

АрмИнфо.По факту взрыва в ООО <Виный завод Прошян> возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Согласно источнику, 1 сентября 2020 года около 12:00 во время сварочных работ у емкостей для хранения вина в филиале ООО <Винный завод Прошян> в селе Армавир были нарушены правила охраны труда, в результате чего произошел взрыв. В результате по халатности 2

работника фабрики погибли, а 4 сотрудника были доставлены в Армавирский медицинский центр с телесными повреждениями и ожогами различной степени тяжести.

В Армавирском областном следственном управлении Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 157 УК РА (нарушение правил охраны труда). Место происшествия было осмотрено, и несколько сотрудников были допрошены. По уголовному делу потерпевшими признаны 6 работников фабрики. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.