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 Вторник, 1 Сентября 2020 22:05
Карина Манукян

Сын Галуста Саакяна обвиняется в причинении имущественного ущерба обманным путем

Сын Галуста Саакяна обвиняется в причинении имущественного ущерба обманным путем

АрмИнфо. В результате всестороннего расследования, проведенного главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, были выяснены обстоятельства злоупотребления должностными лицами мэрии Еревана должностными полномочиями, причинения имущественного ущерба посредством обмана сыном бывшего депутата НС Галуста Саакяна - Тиграном Саакяном, а также случаев фальсификации доказательств.

Как сообщает СК, согласно фактическим данным, полученным следствием, в 2003 г. министр управления госимуществом РА (начальник управления), используя должностное положение, вопреки интересам службы, приватизировал в пользу заранее известного покупателя - Тиграна Саакяна - здание универсама <Ачапняк> на улице Абеляна всего за 22.5 мле. драмов, то есть  существенно ниже оцененной стоимости. После этого последний, заплатив указанную сумму, приобрел право собственности на указанное имущество.

После приобретения указанного имущества, 26 июня 2003 г. ,Тигран Саакян представил заявление в мэрию Еревана, попросив с целью реконструкции универсама, расширения зоны обслуживания, организации парковок, благоустройства и озеленения дополнительно предоставить земельный участок площадью около 3600 кв. м. и признать право собственности на землю. Согласно решению, принятому 11-го сентября того же года мэром Еревана, земельный участок площадью 7470 кв. м, занимаемый зданием универсама <Ачапняк> на улице Абеляна, и земельный участок площадью 3880 кв. м., на арендной основе и с преимущественным правом покупки, были предоставлены Тиграну Саакяну. Договоры аренды были заключены 10 февраля 2004 года.

Согласно регулированиям, указанным в кадастровых ценностях земельных участков, установленных правительственным решением от 12 декабря 2003 г., кадастровая стоимость арендованных Тиграном Саакяном земельных участков составила 51.347.400 драмов, однако согласно прежним регулировкам она составляла 16.623.437 драмов.

Тигран Саакян, с целью приобретения обманным путем указанных территорий по тарифам, действовавшим до принятия вышеуказанного решения правительства РА, с умыслом фальсификации доказательств по гражданскому делу, через своего представителя представил в суд иск, требуя обязать мэрию Еревана в форме прямой продажи отчуждить ему земельные участки и установить цену отчуждения, действующую до

24.12.2003 г. В качестве обоснования фактических данных, указанных в исковом заявлении, Саакян представил суду ложные доказательства, а именно - вместо заключенных 10.02.2004 г. договоров он представил ложные договоры, заключенные 10.02.2003 г.

Заместитель начальника юридического управления аппарата мэрии Еревана, будучи обязан в установленном законом порядке обеспечить защиту интересов мэрии в суде, используя должностное положение вопреки интересам службы, стремясь быть полезным работающему в мэрии Арману Галустовичу Саакяну, не представил суду возражения по указанным в иске ложным фактическим данным, а вместе со специалистом первой категории того же управления отметил, что оценка вопроса и решение по существу оставляются на усмотрение суда. Начальник того же управления, стремясь быть полезным Арману Галустовичу Саакяну, используя должностное положение вопреки интересам службы, не представил жалобу в Апелляционный суд на решение суда от 9 апреля 2004 г., вынесенного в пользу брата последнего - Тиграна Саакяна.

В результате, вместо 51.347.400 драмов, подлежащих выплате государству в качестве кадастровой стоимости земельного участка, было выплачено 16.623.437 драмов, причинив государству имущественный ущерб в размере 34.723.963 драмов.

По совокупности добытых достаточных доказательств Тиграну Саакяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 2 статьи 184 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и части 1 статьи 349 (подделка доказательств) УК РА. Начальнику юридического управления аппарата мэрии Еревана и его заместителю предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РА, а сотруднику того же управления - по части 2 статьи 38-308 УК РА. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Следствие завершено; уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. 

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