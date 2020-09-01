Вторник, 1 Сентября 2020 17:19

АрмИнфо. Кассационный суд ответил советнику Генпрокурора Гору Абрамяну касательно своего <запоздалого решения> по делу мэра Масиса Давида Амбарцумяна.

В заявлении напоминается, что 29 августа Абрамян на своей странице в Facebook разместил сообщение о том, что <Кассационный суд с опозданием признал обоснованными аргументы прокуратуры о недопустимости применения залога в отношении мэра Масиса Давида Амбарцумяна в качестве альтернативной меры пресечения>.

<Касаясь суждения о признании аргументов прокуратуры обоснованными <с опозданием>, следует отметить, что в ходе досудебного производства уголовная палата Кассационного суда как в отношении Давида Амбарцумяна, так и привлеченных в качестве обвиняемых в рамках того же дела Гора Амбарцумяна, Карена Оганяна, Арменака Акопяна, Гора Хачатряна, приняла к производству жалобы заместителя Генпрокурора РА относительно правомерности применения меры пресечения по соображениям реализации конституционной функции обеспечения единообразного применения закона>, - говорится в заявлении. При этом отмечается, что по делу Гора Амбарцумяна уголовная палата Кассационного суда, с учетом ряда факторов (в том числе критериев, закрепленных в международных правовых документах, и законодательных регулирований ряда зарубежных стран) еще 12 апреля 2009 года обратилась в Конституционный суд с ходатайством об определении вопроса соответствия Конституции РА уголовно- процессуальных норм, угрожающих основополагающему праву свободы человека. В итоге Конституционный суд 15 октября 2019 года своим решением удовлетворил заявление Кассационного суда, признав оспариваемые уголовно-процессуальные положения противоречащими Конституции РА.

<Важно констатировать, что обсуждение кассационных жалоб, представленных по делу как Давида Амбарцумяна, так и Гора Амбарцумяна, стало возможным исключительно после вынесения вышеуказанного решения. Между тем уголовное дело в отношении Давида и Гора Амбарцумянов еще до этого, то есть 14 июня 2019 года, было направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Таким образом, до рассмотрения Конституционным судом вышеупомянутого заявления Кассационного суда досудебное производство по уголовному делу уже было завершено. Следовательно, решение уголовной палаты Кассационного суда по Давиду Амбарцумяну в рамках досудебного производства по данному делу не могло привести к каким-либо правовым последствиям не из-за <задержки> принятия решения Кассационного суда или направления его сторонам с <опозданием>, а из-за завершения досудебного производства по данному делу до вынесения Конституционным судом соответствующего решения и принятия нового решения относительно меры пресечения в отношении обвиняемого.

Следует также констатировать, что решения уголовной палаты Кассационного суда по делу как Давида Амбарцумяна, так и Гора Амбарцумяна с точки зрения обеспечения принципа презумпции свободы личности, обеспечения единства судебной практики имеют прецедентное основополагающее значение. В рамках сформированного прецедентного права уголовная палата Кассационного суда по упомянутым делам констатировала, что на основании применения обусловленной меры пресечения ходатайство о залоге, со ссылкой исключительно на законодательные регулирования, автоматически не может быть отклонено без превращения его в предмет рассмотрения по существу, что неприемлемо и с точки зрения прецедентного права Европейского суда по правам человека. В то же время уголовная палата Кассационного суда констатировала, что в качестве альтернативы залог должен рассматриваться как эффективный способ для противовеса любому риску проявления неправомерного поведения обвиняемого, давая возможность обеспечить справедливый баланс между правом на свободу и общественным интересом по надлежащему расследованию дела с участием обвиняемого>,

- подчеркивается в заявлении.

Как ранее сообщал советник Генпрокурора Гор Абрамян, Кассационный суд посчитал обоснованными аргументы прокуратуры, высказанные кассационной жалобой о недопустимости применения залога в отношении мэра Масиса Давида Амбарцумяна в качестве альтернативной меры пресечения. Генпрокуратура РА еще 6 декабря 2018 г. подала кассационную жалобу в связи с заменой меры пресечения с ареста на залог в отношении мэра Амбарцумяна, привлеченного в качестве обвиняемого по уголовному делу о беспорядках, имевших место в ходе бархатной революции в административном районе Эребуни города Еревана, а также случаев хулиганства с применением оружия на перекрестке сел Айанист-Овташат Араратской области. Помимо этого, кассационная жалоба касалась также отклонения Апелляционным судом жалобы прокуратуры касательно решения суда первой инстанции общей юрисдикции о замене меры пресечения Амбарцумяна.

Между тем, поскольку Кассационный суд принял вышеуказанное решение в период, когда уголовное дело уже давно находилось в суде, то оно,

следовательно, не имеет правовых последствий с точки зрения изменения меры пресечения Амбарцумяна.

Напомним, что по вышеуказанному уголовному делу Давиду Амбарцумяну было предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 225, части 4 статьи 258 УК РА. В дальнейшем инкриминируемые ему деяния были переквалифицированы, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 258 УК РА, и уголовное дело, с обвинением 8-и лиц, в настоящее время находится в стадии судебного разбирательства