Вторник, 1 Сентября 2020 17:12

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с послом Греции в РА Эвангелосом Турнакисом и новоназначенным военным атташе посольства, полковником Герасимосом Авлонтисом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, Тоноян поздравил греческого военного атташе по случаю начала миссии в Армении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-греческого двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, договорившись после устранения ограничений, обусловленных пандемией коронавируса нового типа, незамедлительно возобновить программы взаимодействия, а также реализовать взаимные визиты и консультации.

Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности. Давид Тоноян рассказал о возможном росте напряженности в регионе из-за деструктивных действий некоторых акторов в регионе. В свою очередь греческий дипломат коснулся ситуации в восточной части Средиземного моря.