Вторник, 1 Сентября 2020 16:46

АрмИнфо.Вероятнее всего, пожар на <Прошянском коньячном заводе> произошел из-за сварочных работ. Об этом в беседе с журналистами заявил владелец завода Армен Гаспарян.

<У нас проводятся сварочные работы. По всей вероятности, из-за них и произошел взрыв. Во время пожара на заводе находились около 200 сотрудников. На данный момент на заводе отключено электричество, приостановлен процесс заготовок винограда>, - подчеркнул Гаспарян.

Отметим, что в результате взрыва, который повлек за собой пожар на <Прошянском коньячном заводе> погибло двое человек. Директор филиала, а также директор сварочной компании. Четверо получили ожоги. Пострадавшие находятся в медцетре <Армения>.