Вторник, 1 Сентября 2020 16:45

АрмИнфо.Посольство Армении в России опубликовало расписание новых чартерных рейсов из Москвы в Ереван и Гюмри.

Так, согласно посольству РА в РФ:

"06.09.2020 состоится рейс по маршруту Москва-Ереван - / Аэропорт "Домодедово", компания "Red Wings" (в 02:20);

Рейс Москва - Ереван - 07.09-2020 / Аэропорт "Домодедово", компания "Норд Стар" (в 11:00);

Рейс Москва - Гюмри-08.09. 2020 г. / Аэропорт "Домодедово", компания "Норд Стар" (в 11:00);

Рейс Москва - Ереван - 09.09-2020 / Аэропорт "Домодедово", компания "Норд Стар" (в 11:00);

Рейс Москва - Ереван - 10.09-2020 / Аэропорт "Домодедово", компания "Red Wings" (17:00);

Рейс Москва - Гюмри - 11.09?2020 ? / Аэропорт"Домодедово", компания "Норд Стар" (в 11:00);

Приобрести билеты по принципу свободной продажи можно в кассе № 85 аэропорта Домодедово (время работы с 10:00 до 21:00), а также в московском офисе авиакомпании (адрес: 2-й Балаклавский проспект, 16). этаж, гр ?3, метро "Чертановская", тел. +7 (495) 739 93 33). По всем вопросам, связанным с перелетом, обращайтесь в указанную авиакомпанию".

При этом в армянском посольстве призвали граждан проверять документы, удостоверяющие личность. В случае наличия просроченных или непригодных для использования документов, в короткие сроки обратиться в Консульский отдел посольства РА в России.