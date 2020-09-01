Вторник, 1 Сентября 2020 16:43

АрмИнфо.В г. Дилижан (Тавушская область) в Республике Армения подведены итоги международного конкурса военно- профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" среди солдат, матросов, сержантов, старшин и младшего офицерского состава, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах государств-участников СНГ и команда из Греции.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, в конкурсе <Воин мира> принимали участие команды из Армении,Белоруссии, Греции и России. Каждая команда представлена 4 военнослужащими, в том числе 1 военнослужащая

- женщина.

Соревнования проходили в период с 24 августа по 31 августа в Армении. "Воин мира" - состязание военнослужащих СНГ в виде военно­атлетических этапов, снайперской стрельбы, демонстрации литературно­художественных и танцевальных навыков, а также знаний истории. Военно-спортивный этап включал в себя бег на 100 м, атлетическую подготовку, метание гранаты на дальность, преодоление полосы препятствий, ускоренное передвижение и комплексную военно-спортивную эстафету "Атлет". Военно-профессиональный этап включал в себя выполнение упражнений с автоматом.

Этап по огневой подготовке "Снайпер" предусматривал соблюдение следующих условий: количество патронов - 15 (3 пробных и 12 зачетных). Положение для стрельбы: при первом показе - лежа с руки; при втором показе - с колена; при третьем - стоя. Упражнение выполнялось из трех положений для стрельбы, из каждого положения для стрельбы производилось по 5 одиночных выстрелов.

На литературно-художественном и танцевальном творческом этапе "Кавалер" ("Сударыня"), каждый участник лично исполнял номер в одной из номинаций: песня, танец, игра на музыкальном инструменте, чтение стихотворения (не менее двух страниц) на патриотическую или лирическую тематику).

Этап на знание истории "Эрудит" проводился в виде тестирования по

тестам, содержащим 12 вопросов, объединенным в блоки одинаковой

степени сложности в два тура на русском и английском языках.

Победители определялись на каждом этапе и Конкурсе в целом в двух

категориях среди военнослужащих-мужчин и военнослужащих женского пола. Итоговые места участников Конкурса определялись по наименьшей сумме мест, полученных на каждом его этапе. Команда-победитель определялась судьями по наименьшей сумме баллов, полученных участниками команд по результатам Конкурса.

По итогам всех этапов Конкурса, первое место заняла команда из России, на втором месте команда из Армении, третье команда из Республики Беларусь и четвертыми стали участники из Греции.

Мероприятия проходили с соблюдением всех санитарно­противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Программа Конкурса была рассчитана на 10 дней и включала в себя военно- спортивное состязание "Атлет", конкурсы по предметам боевой подготовки "Профессионал" и "Снайпер", интеллектуальный тур "Эрудит" и конкурс талантов "Кавалер" ("Сударыня").

2 сентября пройдет церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов Конкурса "Воин мира", а также гала-концерт с участием звезд армянской эстрады и ансамбля песни и пляски Минобороны Армении. Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.