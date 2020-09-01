Вторник, 1 Сентября 2020 16:39

АрмИнфо. Со 2 сентября пенсии в Армении будут выплачиваться исключительно по месту регистрации бенефициаров сотрудниками ЗАО <Айпост> (Армпочта). Об этом говорится в официальном сообщении Национального почтового оператора Армении.

Во всех случаях, когда выплата пенсии наличными будет невозможна из-за того, что бенефициар не проживает по адресу регистрации, выплата будет производиться в почтовом отделении, обслуживающем адрес регистрации пенсионера (получателя), начиная с 10 сентября, с соблюдением всех правил безопасности в условиях пандемии.