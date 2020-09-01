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 Вторник, 1 Сентября 2020 14:25
Давид Степанян

Взгляд из Москвы: Жалобы на Россию - свидетельство военных проблем Азербайджана

Взгляд из Москвы: Жалобы на Россию - свидетельство военных проблем Азербайджана

АрмИнфо.Жалобы на Россию, на мой взгляд, являются свидетельством военных проблем Азербайджана, что для Армении является положительным фактором. Подобное мнение выразил АрмИнфо завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

Напомним, что как заявил 29 августа представитель администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, "Баку все еще ждет от Москвы разъяснений в связи с поставками военных грузов в Армению. Нас не удовлетворили объяснения, согласно которым самолетами на российскую базу перевозились стройматериалы. Непонятно, на каком основании Россия продолжает интенсивно вооружать Армению".

Между тем, по словам Евсеева, Армяно-российское военно-техническое сотрудничество имеет собственную повестку и содержание, которые никак не зависят от пожеланий Баку.  <Продолжающееся развитие ВТС между нашими странами я оцениваю крайне положительно.  Особенно, учитывая, что данный процесс имеет место вне зависимости от сотрудничества в других сферах, в частности, политических отношений", - подчеркнул он.

Согласно Евсееву, Москва традиционно старается сохранить военно-политический баланс между Арменией и Азербайджаном с целью недопущения новой войны. Именно этим он объясняет поставки оружия обеим сторонам карабахского конфликта. Помимо этого, Армения является членом ОДКБ, стратегическим союзником РФ, что дает Еревану возможность приобретать российское вооружение по льготным ценам.

"В конце концов, Россия является гарантом безопасности Армении, что Азербайджану прекрасно известно. Более того, заявление его руководства Турции в качестве приоритетного партнера означает, что и обязательства по ВТС также должна нести на себе Анкара. Предотвращение большой войны путем сохранения военного баланса диктуют региональные интересы России. Интенсивные поставки вооружений в Армению - это отражение наших геополитических интересов", - подытожил российский эксперт. 

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