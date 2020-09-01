Вторник, 1 Сентября 2020 13:12

АрмИнфо. В Следственном управлении СК Армении по Армавирской области продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту отравления жителей города Армавир.

Как сообщает СК, выяснилось, что ряд жителей города Армавир приобрели алкогольный напиток неизвестного происхождения, не соответствующий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вследствие употребления которого отравились.

В результате предпринятых мер по подозрению в реализации товаров, не соответствующих требованиям безопасности, был задержан житель города Армавир Ашот Овсепян 1970 г.рождения.

Предпринимаются оперативные меры по обнаружению приобретенных гражданами еще 30 литров алкогольных напитков, а также по установлению личности всех покупателей. <Всех тех граждан, которые покупали алкоголь у вышеупомянутого лица, призываем не использовать его и обратиться в Следственное управление Армавирского марза Следственного комитета РА>, - говорится в сообщении.

Между тем число жертв алкогольного отравления возросло до 11-и; еще четверо находятся в отделениях реанимации. Об этом сообщает Минздрав РА. Согласно Инспекционному органу продовольственной безопасности, по предварительной информации причиной массового отравления стала водка домашнего производства. По предварительной версии и симптомам отравления, речь идет об отравлении метиловым спиртом.