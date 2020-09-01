Вторник, 1 Сентября 2020 13:06

АрмИнфо. После нападения Азербайджана на Тавушскую область в прошлом месяце, АРФ <Дашнакцутюн>, всеармянские организации, а также диаспора и армянский народ были вынуждены встать и поддержать родину. Об этом говорится в послании представителя Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Акопа Тер-Хачатряна.

В послании, в частности, отмечается: <В связи с этим Армянская революционная федерация <Дашнакцутюн> в первую очередь организовала политическую работу с представителями Ай Дата, чтобы всему мира была представлена истинная картина произошедшего. Однако, помимо политической работы мы также приступили к работе по поддержке людей и армии. И сегодня я рад сообщить, что наши программы уже стартовали по трем направлениям. Первое направление, это вопрос, связанный с пожертвованиями в фонд <Страхование военнослужащих>. Пожертвованные деньги уже начали поступать в Армению, и отмечается, что пожертвований было больше, чем в предыдущие три года.

Второе направление это вопрос поддержки и укрепления приграничных сел Армении. Мы разработаем программу запуска этой работы через Всеармянский фонд <Айастан>, уверены, что в ближайшие месяцы сможем реализовать и там важные инициативы.

И третье - настроить нашу организационную машину по всему миру, связать все дружественные комитеты, с нашими органами, действующими в Армении, чтобы они совместно собирали необходимые средства, проводили программы и служили людям. Все регионы, которые находятся на границе или вблизи границы, нуждаются в немедленной поддержке, чтобы наша молодежь могла оставаться на Родине>,- подчеркивается в заявлении.

Тер-Хачатрян также отметил, что сегодня как никогда раньше, время для нас как нации сражаться, чтобы справиться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся. <Вместе мы можем поддержать наши два государства, Республику Армения и Республику Арцах, чтобы мы могли на национальном уровне обеспечивать их безопасность, повышать международный престиж, поддерживать внутренние процессы, чтобы у нас была родина, о которой мы мечтали. Армянская революционная федерация <Дашнакцутюн> готова взять на себя свою роль, она уже начала работать.

Мы считаем, что сегодня, как никогда, нам необходимо объединить все наши силы, чтобы сделать нашу работу более эффективной, сделать нашу работу более целенаправленной, и помогать Родине>, - заключил представитель Бюро АРФ "Дашнакцутюн".