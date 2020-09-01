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 Вторник, 1 Сентября 2020 13:05
Марианна Мкртчян

Сергей Лавров: Ереван и Баку заинтересованы в нормализации ситуации в связи с карабахским конфликтом

Сергей Лавров: Ереван и Баку заинтересованы в нормализации ситуации в связи с карабахским конфликтом

АрмИнфо.Армения и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы ситуация с нагорно-карабахским конфликтом нормализовалась. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, передает ТАСС.

Он сообщил, что накануне общался с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

"У нас есть ощущение, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы ситуация успокоилась, чтобы возобновились встречи, которые представители сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] организуют в регионе", - сказал он.

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