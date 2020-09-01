Arminfo.info




﻿
 Вторник, 1 Сентября 2020 13:04
Карина Манукян

Прокуратура представила подробности преступных схем по отчуждению государственной собственности

Прокуратура представила подробности преступных схем по отчуждению государственной собственности

АрмИнфо. В Генпрокуратуре РА был проведен сравнительный анализ работ в период с 1 января 2019 г. по 30 июня 2020 г. по выявлению коррупционных злоупотреблений, зафиксированных в процессе аренды, субаренды, отчуждения недвижимого имущества, являющегося общинной и государственной собственностью, а также дачи им соответствующей уголовно-правовой оценки.

Как сообщает Генпрокуратура, если в 2019 году по вышеуказанному составу преступления было было возбуждено 75 уголовных дел, то в первом полугодии текущего года - 108 (то есть на 33,3% больше). Из указанных 183 уголовных дел 105 относились к злоупотреблениям, зафиксированным в процессе отчуждения недвижимого имущества, а 78 - к сдаче в аренду или субаренду.

Проведенные исследования показывают, что в качестве схематических преступных проявлений наиболее распространеной была реализация подлежащего отчуждению имущества посредством формальных аукционов или конкурсов. В частности, конкурсы или аукционы носили формальный характер, второй участник конкурса или аукциона принимал формальное участие в конкурсе, чтобы обеспечить победу заранее определенного участника. Следствием были обоснованы случаи, когда лицо, подавшее заявку на участие в публичных торгах в качестве второго участника, на самом деле не участвовало в конкурсе или аукционе, или даже не имело сведений о своем участии в публичных торгах.

Кроме того, были случаи, когда граждане, приобретавшие земельные участки с аукциона, находились в близких отношениях с должностными лицами, занимающими руководящие должности в этом регионе, в том числе и с организатором аукциона (главой общины, губернатором и так далее), и данные земельные угодья хоть и были куплены на основе данных указанных граждан, однако их реальным собственником были лица, занимающие высокие государственные должности.

В преступной схеме имели место такие беззакония, когда у земель целевого назначения населенных пунктов, принадлежащих общине, с личной заинтересованностью старосты (мэра), при непосредственном участии руководителя подразделения Кадастра недвижимости при Правительстве РА, без каких-либо правовых оснований была изменена категория на земли сельхоз назначения, в результате чего они были отчуждены с аукциона по несравнимо низкой цене (например, в одном случае вместо суммы в 453.949.600 драмов земельный участок был отчужден за 712.400 драмов).

Помимо указанных преступных схем были также случаи, когда земельный участок, являющийся государственной собственностью, был отчужден с аукциона в качестве общинной собственности. В частности, имел место случай, когда здание отремонтированного Дома быта, являющегося общинной собственностью, было представлено как полуразрушенное строение, и с аукциона отчуждено шурину главы общины. В другом случае, без соответствующей документации, административное здание кадастровой стоимостью в 341.656.650 драмов было обозначено как подлежащая демонтажу постройка, вследствие чего оно было безосновательно оценено в 259.304.000 драмов. Выявлен также случай, когда по решению должностного лица, без какого-либо обоснования, на порядка 3 тыс. кв. м была сокращена территория одной из школ Еревана, и далее отчуждена с аукциона гражданину, который спустя короткое время, разделив земельный участок на две части, продал его сыну директора той же школы и родственнику должностного лица.

За указанные 1.5 года (в основном в 2020 году) в ходе рассмотрения дел, находящихся в производстве компетентных органов РА, при непосредственном воздействии прокуратуры РА, были расторгнуты 33 договора об аренде и субаренде имущества общинной или государственной собственности, составленные с нарушениями требований законодательства, причем во многих из этих случаев были сформированы новые договорно- правовые отношения, вытекающие из интересов государства и общин.

В ближайшее время будут представлены также результаты работ по уголовному преследованию по уголовным делам, расследуемым по случаям преступлений указанного характера, а также по восстановлению ущерба, нанесенного государству и общинам. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Число жертв алкогольного отравления возросло до 11-и; подозреваемый задержанЧисло жертв алкогольного отравления возросло до 11-и; подозреваемый задержан
АРФД: Сегодня, как никогда, нам необходимо объединить все наши силы, и  помогать нашей РодинеАРФД: Сегодня, как никогда, нам необходимо объединить все наши силы, и  помогать нашей Родине
Сергей Лавров: Ереван и Баку заинтересованы в нормализации ситуации в связи с карабахским конфликтомСергей Лавров: Ереван и Баку заинтересованы в нормализации ситуации в связи с карабахским конфликтом
Прокуратура представила подробности преступных схем по отчуждению государственной собственностиПрокуратура представила подробности преступных схем по отчуждению государственной собственности
В Минобороны Армении рассказали о целях и миссии ополченияВ Минобороны Армении рассказали о целях и миссии ополчения
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Поиск по дням

2013 , 2014