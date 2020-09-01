Вторник, 1 Сентября 2020 13:04

АрмИнфо. В Генпрокуратуре РА был проведен сравнительный анализ работ в период с 1 января 2019 г. по 30 июня 2020 г. по выявлению коррупционных злоупотреблений, зафиксированных в процессе аренды, субаренды, отчуждения недвижимого имущества, являющегося общинной и государственной собственностью, а также дачи им соответствующей уголовно-правовой оценки.

Как сообщает Генпрокуратура, если в 2019 году по вышеуказанному составу преступления было было возбуждено 75 уголовных дел, то в первом полугодии текущего года - 108 (то есть на 33,3% больше). Из указанных 183 уголовных дел 105 относились к злоупотреблениям, зафиксированным в процессе отчуждения недвижимого имущества, а 78 - к сдаче в аренду или субаренду.

Проведенные исследования показывают, что в качестве схематических преступных проявлений наиболее распространеной была реализация подлежащего отчуждению имущества посредством формальных аукционов или конкурсов. В частности, конкурсы или аукционы носили формальный характер, второй участник конкурса или аукциона принимал формальное участие в конкурсе, чтобы обеспечить победу заранее определенного участника. Следствием были обоснованы случаи, когда лицо, подавшее заявку на участие в публичных торгах в качестве второго участника, на самом деле не участвовало в конкурсе или аукционе, или даже не имело сведений о своем участии в публичных торгах.

Кроме того, были случаи, когда граждане, приобретавшие земельные участки с аукциона, находились в близких отношениях с должностными лицами, занимающими руководящие должности в этом регионе, в том числе и с организатором аукциона (главой общины, губернатором и так далее), и данные земельные угодья хоть и были куплены на основе данных указанных граждан, однако их реальным собственником были лица, занимающие высокие государственные должности.

В преступной схеме имели место такие беззакония, когда у земель целевого назначения населенных пунктов, принадлежащих общине, с личной заинтересованностью старосты (мэра), при непосредственном участии руководителя подразделения Кадастра недвижимости при Правительстве РА, без каких-либо правовых оснований была изменена категория на земли сельхоз назначения, в результате чего они были отчуждены с аукциона по несравнимо низкой цене (например, в одном случае вместо суммы в 453.949.600 драмов земельный участок был отчужден за 712.400 драмов).

Помимо указанных преступных схем были также случаи, когда земельный участок, являющийся государственной собственностью, был отчужден с аукциона в качестве общинной собственности. В частности, имел место случай, когда здание отремонтированного Дома быта, являющегося общинной собственностью, было представлено как полуразрушенное строение, и с аукциона отчуждено шурину главы общины. В другом случае, без соответствующей документации, административное здание кадастровой стоимостью в 341.656.650 драмов было обозначено как подлежащая демонтажу постройка, вследствие чего оно было безосновательно оценено в 259.304.000 драмов. Выявлен также случай, когда по решению должностного лица, без какого-либо обоснования, на порядка 3 тыс. кв. м была сокращена территория одной из школ Еревана, и далее отчуждена с аукциона гражданину, который спустя короткое время, разделив земельный участок на две части, продал его сыну директора той же школы и родственнику должностного лица.

За указанные 1.5 года (в основном в 2020 году) в ходе рассмотрения дел, находящихся в производстве компетентных органов РА, при непосредственном воздействии прокуратуры РА, были расторгнуты 33 договора об аренде и субаренде имущества общинной или государственной собственности, составленные с нарушениями требований законодательства, причем во многих из этих случаев были сформированы новые договорно- правовые отношения, вытекающие из интересов государства и общин.

В ближайшее время будут представлены также результаты работ по уголовному преследованию по уголовным делам, расследуемым по случаям преступлений указанного характера, а также по восстановлению ущерба, нанесенного государству и общинам.