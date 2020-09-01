Вторник, 1 Сентября 2020 12:58

АрмИнфо. В Армении восстанавливается интерес к военному образования и к профессии офицера. Об этом 1 сентября в ходе пресс- конференции в Ереване заявил заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян.

В этом контексте он констатировал, что в этом году было получено беспрецедентное количество заявок на поступление в военно-образовательные учреждения, что свидетельствует о том, что привлекательность этих профессий вновь становится актуальной. Балаян проинформировал, что в этом году был зафиксирован серьезный интерес к военному колледжу им. Монте Мелконяна со стороны абитуриентов и в первые в этом году в колледж поступили и девушки, в количестве одного взвода.

"Как вы знаете, вчера в Армении завершился и летний призыв на обязательную военную службы. Также результаты воодушевляют.

Зафиксирован беспрецедентно высокий призыв в 5-6 летнем разрезе. Все вышесказанное мной свидетельствует о том, что взятый правительством Армении на вооружение политический курс дает свои плоды", - сказал Балаян, при этом добавив, что улучшение социально бытовых условий в армии продолжится, и будет иметь перманентный характер.