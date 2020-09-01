Вторник, 1 Сентября 2020 12:57

АрмИнфо.По данным на 11:00 1 сентября, в Армении выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 634 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 43878 случаев коронавируса, выздоровели 38356 человек, скончался 881. За последние сутки болезнь унесла жизнь двух человек в возрасте 64-х и 67-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получают 4373 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 206929 тестов на коронавирус (из них 989 - за последние сутки).