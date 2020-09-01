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 Вторник, 1 Сентября 2020 12:20

Армянские кинологи приняли участие в работе учредительного заседания Ассоциации «Туркменские алабаи»

Армянские кинологи приняли участие в работе учредительного заседания Ассоциации «Туркменские алабаи»

АрмИнфо. 31 августа 2020 года в Ашхабаде состоялось учредительное заседание Ассоциации «Туркменские алабаи», в котором, в режиме онлайн, также приняли участие ведущие специалисты и кинологи более 10-ти стран. Всего на заседании участвовали около 200 делегатов.

Как известно, 1 мая 2020 года в целях воплощения в жизнь инициативы Президента Туркменистана была создана Ассоциация «Туркменские алабаи».

Согласно повестке дня, в начале заседания участники обсудили вопросы касательно реорганизации Ассоциации, также создание на ее базе Международной Ассоциации «Туркменские алабаи». Данный вопрос был единогласно поддержан всеми участниками заседания. 

Выступившие в рамках первой сессии, особо отметили, что создание, а теперь и присуждение международного статуса профильной ассоциации будет способствовать развитию лучших практик и традиций национальной школы собаководства, разведению данных пород на системной, научно-обоснованной базе, всестороннему применению и развитию передовых методов народной селекции, а также современных достижений мировой науки в данной сфере.

Кроме того, в рамках мероприятия был принят Устав организации и приняты в членство Ассоциации 25 представителей – ведущие специалисты и кинологи из Армении, Беларуси, Грузии, Ирана, Китая, России, Турции, Франции, Узбекистана и Украины.

Армения была представлена делегацией во главе Ваником Акопяном, эксперт-кинолог, Президент Армянской Ассоциации любителей собак. В состав делегации вошли члены ассоциации - Гор Эприкян, эксперт-кинолог и Грачик Акопян, эксперт-кинолог.

Также были избраны состав Исполнительного комитета, состав Контрольно-ревизионной комиссии Международной Ассоциации «Туркменские алабаи». В ходе сессии единогласным голосованием были учреждены Представительства Ассоциации в Ахалском, Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах и назначены их руководители. 

Председателем Исполнительного комитета Международной Ассоциации «Туркменские алабаи»,  имея ввиду накопленный опыт и большой вклад в развитие туркменских алабаев, единогласно был избран Министр промышленности и строительного производства Туркменистана С.Бердымухамедов, заместителем председателя Исполкома был избран частный собаковод – А.Язмырадов.

Единогласным решением участников было согласовано проведение очередного заседания Международной Ассоциации «Туркменские алабаи» в г. Ашхабад в последней декаде апреля следующего года и, вместе с тем, ежегодное празднование «Дня Туркменского алабая» в последнее воскресенье апреля.

В рамках мероприятия также состоялась презентация книги Уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Türkmen alabaýy» («Туркменский алабай») на арабском языке.

В ходе выступлений были выражены слова благодарности Президенту Туркменистана за его неустанную заботу и особые заслуги в развитии пород туркменских алабаев. 

Как известно, проведение учредительного заседания Международной Ассоциации «Туркменские алабаи» и презентации книги Лидера Нации «Türkmen alabaýy» на арабском языке, символизирует важную веху в популяризации национального достояния туркменского народа.

Книга Президента Туркменистана «Türkmen alabaýy», вышедшая в свет в 2019 году, основанная на обобщении огромного научно-исследовательского материала, является значимым вкладом в изучении народного достояния – туркменского чистокровного алабая. Созданная в результате многовекового тщательного отбора уникальная порода, как и сам народ, умеет ценить добрые отношения, любовь и дружбу. В книге, которая пополнила цикл произведений Главы государства о национальных духовных особенностях туркменского народа, можно найти научно обоснованные материалы о происхождении и развитии данной породы собак. Доступная и на арабском языке данная книга обширно раскрывает сам культурный феномен алабая, возраст которого согласно научным сведениям, варьируется от трех до шести тысяч лет.

По завершении мероприятия участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.   

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